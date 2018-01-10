﻿ Это золотистый шакал. Новый вид млекопитающих официально зафиксирован в Беларуси | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Это золотистый шакал. Новый вид млекопитающих официально зафиксирован в Беларуси

10.01.2018 - 18:54

Новости Беларуси. Список млекопитающих Беларуси пополнился новой особью. Золотистого шакала зафиксировали в Брестской области.

Как сообщили в издании «Вечерний Брест», о первом случае обнаружения шакала в Беларуси стало известно в 2011 году. Охотник Николай Карнацевич добыл «странного зверя» в окрестностях д. Томашовка Брестского района.

Для подтверждения появления нового вида нужны его череп, шкура и заспиртованные фрагменты мягких тканей для анализа ДНК. В первый раз от животного осталась только шкура.

Летом 2015 года охотники добыли ещё двух особей похожих на шакала. Получить эти материалы для анализа не удалось.

Осенью 2016 года стало известно об обнаружении выводка шакалов. Следом появилась информация, что одного из детёнышей переехал автомобиль. После анализа ДНК выяснилось, что погибшим животным оказался волк.  

Зимой 2017 года в Кобринском районе был пойман зверь. В этот раз все необходимые материалы были заспиртованы и переданы учёным. После анализа ДНК с использованием международных баз данных в официальном списке млекопитающих Беларуси шакал стал 82 видом.

Осенью прошлого года в Минске заметили длиннохвостую неясыть.

Птица числится в Красной книге с 1981 года – здесь подробнее.

Изображение носит иллюстративный характер

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: скриншот из видео со страницы Facebook Shallotte River Swamp Park
В США аллигаторы вмёрзли в лёд из-за сильных холодов
Дикобразы снега не боятся, но у них мерзнут лапки: как Минский зоопарк готовится к зиме
Дикобразы снега не боятся, но у них мерзнут лапки: как Минский зоопарк готовится к зиме
Источник фото: скриншот из видео
В вагоне метро Нью-Йорка бегающая крыса вызвала панику
Фото: vk.com/club.animals.gomel
Фотофакт: в однокомнатной квартире пенсионерки из Гомеля жили 24 кота
Фотофакт: в Слепянской водной системе были замечены ондатры
Фотофакт: в Слепянской водной системе были замечены ондатры
на пляже в Австралии выкопали кита
«Мы не считаем, что это была ошибка»: на пляже в Австралии выкопали кита
Фото: facebook.com/veronica.v.leal
Соцсети покорил пес, запасающий еду во время урагана в Техасе
Источник: скриншот из видео, размещенном на сайте onliner.by
Скандал в аптеке Витебска: провизор сделал замечание посетительнице с собакой
Все новости по теме Животные
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru