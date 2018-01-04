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Бабушка приправила рождественскую утку марихуаной и отравила всю семью

04.01.2018 - 11:37

Новости Чехии. В Чехии семейный праздник закончился серьёзным отравлением. Бабушка по ошибке во время приготовления добавила в утку марихуану.

Габриэла Голчакова, пресс-секретарь полиции:
Мы завели дело по нелегальному изготовлению и другим манипуляциям с наркотическими и психотропными веществами и ядами.

Как сообщают idnes.cz со ссылкой на телеканал Polar, пенсионерка перепутала марихуану со специей майоран. Сам же наркотик в лечебных целях употреблял её муж. Только он не отравился, продегустировав приготовленное блюдо. У остальных членов семьи наблюдались слабость, тошнота, рвота, головная боль.

В итоге четверых взрослых и двоих детей в возрасте 3 и 6 лет госпитализировали.

Во многих странах марихуана легализована.

Например, в Израиле делают капиталовложения в торговлю наркотиками – здесь подробнее.

Фото: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje

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