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Более 40 машин столкнулись под Прагой. Кадры с места аварии

17.01.2018 - 11:09

Новости Чехии. В Чехии произошло массовое ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На трассе столкнулись не менее 40 машин, среди которых оказались не только легковушки, но и грузовые автомобили.

Чтобы эвакуировать все авто, пришлось применить тяжелую технику. В результате аварии пострадали 10 человек. Причиной инцидента специалисты назвали метель и несоблюдение скоростного режима. Кроме того, обильные снегопады и плохая видимость привели к росту аварий в других регионах республики. Дорожные службы зафиксировали около сотни столкновений.

Более 40 машин столкнулись под Прагой. Кадры с места аварии
Авария в Чехии: более 40 машин столкнулись под Прагой
Фото. Авария в Чехии: более 40 машин столкнулись под Прагой
Авария в Чехии: более 40 машин столкнулись под Прагой
Фото. Авария в Чехии: более 40 машин столкнулись под Прагой
Авария в Чехии: более 40 машин столкнулись под Прагой
Фото. Авария в Чехии: более 40 машин столкнулись под Прагой
Авария в Чехии: более 40 машин столкнулись под Прагой
Фото. Авария в Чехии: более 40 машин столкнулись под Прагой
Авария в Чехии: более 40 машин столкнулись под Прагой
Фото. Авария в Чехии: более 40 машин столкнулись под Прагой

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