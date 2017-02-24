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Чешский парламент одобрил декретный отпуск для отцов

24.02.2017 - 17:03

Новости Чехии. В Чехии могу разрешить отцам брать отпуск по уходу за ребенком.

Такую поправку к законодательству поддержал Чешский парламент.

Законопроект подразумевает, что в течение 1,5 месяцев после рождения малыша мужчина может взять недельный декрет.

При этом, как и у матерей, 70% их зарплаты сохранится.

С помощью данных корректив власти хотят мотивировать сильный пол активнее участвовать в уходе за детьми. Законопроект еще должен пройти обсуждение в сенате, после чего он поступит на подпись к президенту республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чешский парламент одобрил декретный отпуск для отцов

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