Граждане Чехии теперь имеют право применять личное оружие в борьбе террористами

Новости Чехии. А вот граждане Чехии отныне смогут чуть ли не на правах полицейских заботиться о государственной безопасности.

Им разрешили применять личное легальное оружие в борьбе с террористами,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующую поправку в законодательство одобрила нижняя палата парламента.

Этот вопрос на протяжении года лоббировал глава МВД Чехии Милан Хованец.

Подобная инициатива не что иное,

как реакция на усилившиеся угрозы безопасности государству и гражданам.

Недавние террористические атаки в Европе показали, что полиция не всегда могла оперативно и с полной силой обеспечить правопорядок.