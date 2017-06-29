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Граждане Чехии теперь имеют право применять личное оружие в борьбе террористами

29.06.2017 - 22:58

Новости Чехии. А вот граждане Чехии отныне смогут чуть ли не на правах полицейских заботиться о государственной безопасности.

Им разрешили применять личное легальное оружие в борьбе с террористами,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующую поправку в законодательство одобрила нижняя палата парламента.

Этот вопрос на протяжении года лоббировал глава МВД Чехии Милан Хованец.

Подобная инициатива не что иное,

как реакция на усилившиеся угрозы безопасности государству и гражданам.

Недавние террористические атаки в Европе показали, что полиция не всегда могла оперативно и с полной силой обеспечить правопорядок.

Граждане Чехии теперь имеют право применять личное оружие в борьбе террористами

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