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Новый премьер-министр Чехии предлагает повысить пенсии

07.12.2017 - 12:15

Новости Чехии. Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал задачи своего правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первоочередной целью политик поставил повышение пенсий. Затем без раскачивания намерен ввязаться в борьбу с коррупцией и бюрократией, способствовать притоку инвестиций в страну.

Андрей Бабиш – долларовый миллиардер, лидер движения «Акция недовольных граждан» – набрал на прошедших минувшей осенью парламентских выборах около 30% голосов. Предполагается, что новый кабинет министров он сформирует к середине января 2018 года.

Новый премьер-министр Чехии предлагает повысить пенсии

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