После коррупционного скандала правительство Чехии ушло в отставку

Новости Чехии. Свои посты покинули председатель сената Андрей Бабиш и сформированный им кабинет министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На эти меры недавно избранному премьеру пришлось пойти из-за отказа нижней палаты парламента в вотуме доверия. Результаты голосования связаны с предъявленными Бабишу обвинениями в мошенничестве.

Бабишу вменяют хищение дотаций из фондов ЕС с помощью одной из его компаний.

Ранее президент Чешской Республики заявлял, что снова поручит лидеру «Акции недовольных граждан» сформировать правительство. Однако если три подобные попытки провалятся, в стране будут объявлены досрочные выборы.