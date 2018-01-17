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После коррупционного скандала правительство Чехии ушло в отставку

17.01.2018 - 19:41

Новости Чехии. Свои посты покинули председатель сената Андрей Бабиш и сформированный им кабинет министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На эти меры недавно избранному премьеру пришлось пойти из-за отказа нижней палаты парламента в вотуме доверия. Результаты голосования связаны с предъявленными Бабишу обвинениями в мошенничестве.

Бабишу вменяют хищение дотаций из фондов ЕС с помощью одной из его компаний.

Ранее президент Чешской Республики заявлял, что снова поручит лидеру «Акции недовольных граждан» сформировать правительство. Однако если три подобные попытки провалятся, в стране будут объявлены досрочные выборы.

После коррупционного скандала правительство Чехии ушло в отставку

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