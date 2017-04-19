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В Черном море раскололся надвое и затонул сухогруз: подробности трагедии

19.04.2017 - 22:29

Новости Черногории. Поисковые работы продолжаются в Черном море в районе, где затонул сухогруз с зерном «Герои Арсенала».

В масштабной операции задействованы 200 спасателей, а также пожарные расчеты и волонтеры.

Однако поиски продвигаются медленно из-за сильного шторма.

На месте крушения нашли спасательную шлюпку, но она оказалась пуста.

Температура воды, меж тем, не превышает и пяти градусов. Шансов найти моряков живыми в таких условиях становится все меньше.

Достоверно известно о гибели четырех человек – найдены их тела.

Трагедия случилась ночью с 18 на 19 апреля. Сухогруз направлялся из Азова в Турцию. В Керченском проливе он попал в шторм, буквально раскололся надвое и затонул. На борту было 12 членов экипажа: россияне, украинцы, гражданин Грузии. Спастись удалось лишь одному человеку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Черном море раскололся надвое и затонул сухогруз: подробности трагедии

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