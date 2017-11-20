Второй тур выборов в Чили пройдет 17 ноября. Пока лидирует Себастьян Пиньера

Новости Чили. Чили готовится ко второму туру президентских выборов. Ни одному из кандидатов не удалось преодолеть необходимый для победы 50 % барьер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таковы данные избирательной службы страны.
Лидирует пока кандидат от правых сил, бывший президент Себастьян Пиньера. У него чуть более 36 % голосов. На втором месте – сенатор, придерживающийся левоцентристских позиций, Алехандро Гильиер, за которого свои голоса отдали почти 23 % избирателей.
Второй тур состоится 17 декабря.