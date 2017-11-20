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Второй тур выборов в Чили пройдет 17 ноября. Пока лидирует Себастьян Пиньера

20.11.2017 - 12:22

Новости Чили. Чили готовится ко второму туру президентских выборов. Ни одному из кандидатов не удалось преодолеть необходимый для победы 50 % барьер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таковы данные избирательной службы страны.

В Чили подводят итоги президентских и парламентских выборов

Лидирует пока кандидат от правых сил, бывший президент Себастьян Пиньера. У него чуть более 36 % голосов. На втором месте – сенатор, придерживающийся левоцентристских позиций, Алехандро Гильиер, за которого свои голоса отдали почти 23 % избирателей.

Второй тур состоится 17 декабря.

Второй тур выборов в Чили пройдет 17 ноября. Пока лидирует Себастьян Пиньера

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