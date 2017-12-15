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Белорусская сборная по плаванию завоевала серебро на ЧЕ, уступив одно касание Нидерландам

15.12.2017 - 16:49

Новости Беларуси. Серебро в копилке белорусской сборной по плаванию: на чемпионате Европы в Дании белорусская четверка в составе Павла Санковича, Ильи Шимановича, Анастасии Шкурдай и Юлии Хитрой стала второй в комбинированной эстафете 4 по 50 в 25-метровом бассейне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Старт Санковичу сразу удался, поэтому он первым передал эстафету Шимановичу.

Анастасия Шкурдай, в свою очередь, поддержала парней, также лидируя по ходу заплыва. А на финишном отрезке белорусский квартет уступил лишь касание соперникам, которые и завоевали золото в этой дисциплине. Триумфаторами стали пловцы из Нидерландов, третьей на дистанции оказалась французская дружина.

Для белорусской сборной серебряная награда стала первой на европейском форуме.

Белорусская сборная по плаванию завоевала серебро на ЧЕ, уступив одно касание Нидерландам

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