Датский изобретатель пытал девушку, а потом убил её на самодельной подводной лодке. Новые подробности преступления

Новости Дании. Согласно следствию, датский изобретатель Питер Мэдсен, возможно, заранее спланировал убийство шведской журналистки Ким Уолл, а на его самодельной подводной лодке были обнаружены пила и отвертки.

Обнаруженные пила, отвертки и трубы были использованы для нанесения ударов и порезов Уолл.

Согласно обвинительному заключению, причина смерти 30-летней Уолл еще не подтверждена – но полагают, что ее задушили или перерезали горло. Подробности жуткого преступления сообщает Sky News.

В августе 2017 года внештатная журналистка была на самодельной подводной лодке Мэдсена у побережья Копенгагена, чтобы взять у него интервью для статьи.

О ее пропаже заявили после того, как она не вернулась домой из поездки на подводной лодке «Наутилус», которая затем затонула.

Мэдсен, который был спасен из тонущего судна, признался, что расчленил Уолл на борту и сбросил ее тело в море, но он отрицает убийство или сексуальное насилие над ней.

Ему также было предъявлено обвинение в надругательстве над трупом, расчленении и сексуальных отношениях «особо опасного характера» с Уолл.

В октябре офицеры, которые искали его лабораторию, нашли жесткий диск, содержащий изображения чего-то похожего на трупы задушенных и обезглавленных женщин.

Позже в том же месяце полиция подтвердила, что следователи нашли 14 внутренних и внешних ножевых ранений половых органов журналистки.

Ким Уолл писала для таких изданий, как The New York Times, Harper's Magazine, The Guardian и делала репортажи из ряда стран, среди которых были Гаити, Куба и Китай.