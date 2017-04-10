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Александр Лукашенко направил соболезнование президенту и народу Египта

10.04.2017 - 16:49

Новости Египта. Число жертв терактов в Египте продолжает расти. К этому времени в списке погибших уже около пятидесяти человек, еще более сотни ранены.

Накануне страну потрясла серия терактов. Два взрыва с разницей в несколько часов прогремели в городе Танте. Террористы напали на христианскую церковь, затем был атакован еще один храм.

Как сообщается, граждан Беларуси среди погибших и пострадавших нет. Тем временем в Египте ужесточили меры по охране границ. В помощь полиции направлены подразделения армейской охраны. Введено чрезвычайное положение. В стране объявлен трехдневный траур.

Соболезнование президенту и народу Египта направил Александр Лукашенко. Белорусский лидер подчеркнул, что произошедшее подтверждает необходимость решительного и солидарного противодействия радикальным группировкам и их идеологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту и народу Египта

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