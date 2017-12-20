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Боевики ИГИЛ взяли ответственность за атаку на аэропорт города Эль-Ариш

20.12.2017 - 21:08

Новости Египта. Ответственность за атаку на аэропорт города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боевики обстреляли воздушную гавань и взорвали снаряд, в то время, когда её посещали представители правительства Египта – министр обороны и глава внутренних дел. В результате нападения погиб  военнослужащий, ещё двое получили ранения.

На севере полуострова военные уже несколько лет проводят антитеррористическую операцию против группировок исламистов.

За последнее время в ходе столкновений погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.

Боевики ИГИЛ взяли ответственность за атаку на аэропорт города Эль-Ариш

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