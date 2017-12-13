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Египетскую певицу приговорили к двум годам тюрьмы из-за непристойного видеоклипа

13.12.2017 - 17:22

Новости Египта. Египетская певица Шима приговорена судом к двум годам заключения.

По информации BBC, девушку осудили из-за ее видеоклипа, где она вела себя провокационно.

Сюжет композиции вызвал резонанс среди консервативных жителей Египта.

По информации местных СМИ, певицу привлекли к ответственности из-за побуждения к развратным действиям и публикации видеоклипа с непристойным содержанием.

Девушку арестовали в ноябре.

Шиму приговорили к двум годам тюрьмы, а режиссера клипа – к такому же сроку заочно.

Певица извинилась за «недостойную» песню и клип, а также отметила, что ей пришлось пережить многочисленные атаки.

Источник фото: скриншот из видео

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