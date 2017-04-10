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Террористы, устроившие взрывы в Египте, некоторое время жили в Сирии

10.04.2017 - 21:47

Новости Египта. В Египте трехдневный траур по жертвам серии терактов в Вербное воскресенье.

На данный момент в печальном списке почти 50 человек. Среди пострадавших – более сотни.

В городе Танте террористы напали на христианскую церковь и центр подготовки полицейских, в Александрии также был атакован храм. В стране на три месяца введен режим чрезвычайного положения.

Египетские следователи предварительно установили личности исполнителей терактов.

Предположительно, взрыв в церкви в Александрии устроил 26-летний гражданин Египта.

Террористы, устроившие взрывы в Египте, некоторое время жили в Сирии

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