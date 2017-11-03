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Ученые нашли 30-метровую потайную комнату в пирамиде Хеопса

03.11.2017 - 10:37

Новости Египта. Ученые нашли в Пирамиде Хеопса в Гизе потайную комнату.

По информации местных СМИ, одно из чудес света до этого момента считалось детально изученным. Новое открытие стало самым значимым с 19 века. Комнату смогли обнаружить при помощи сканирования, которое и нашло полую часть здания.

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Помещение длиной в 30 метров располагается под коридором в усыпальницу. Неизвестно, для чего использовалась эта комната, ученые продолжают исследования. Однако есть предположения, что она была сделана для устойчивости и крепости конструкции, чтобы избежать скорого обрушения объекта.

В Мексике в древнем городе майя в прошлом году была найдена пирамида-матрешка – здесь подробнее.

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