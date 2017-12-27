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В Египте казнили 15 человек, обвиняемых в терроризме

27.12.2017 - 12:46

Новости Египта. В Египте привели в исполнение смертные приговоры для 15 человек, признанных виновными в организации терактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта самая массовая казнь в стране за несколько лет.

Эти преступники в 2013 году организовали нападения на военные посты на Синайском полуострове. Тогда жертвами атак стали 9 военнослужащих. В последнее время в Каире выносятся десятки смертных приговоров. Только в начале декабря уголовный суд приговорил к высшей мере наказания 30 человек.

В Египте казнили 15 человек, обвиняемых в терроризме

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