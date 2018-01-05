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В Египте упал воздушный шар с туристами: есть жертвы

05.01.2018 - 16:57

Новости Египта. ЧП на юге Египта. Во время обзорной экскурсии в Луксоре упал воздушный шар с туристами, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Один человек погиб. Это гражданин США. Еще семь пострадали и доставлены в ближайшую больницу.

По предварительным данным, авария произошла из-за сильного порыва ветра.

Это не первый подобный случай в Луксоре, где полеты на воздушных шарах особенно популярны среди туристов. Так, несколько лет назад во время экскурсии по Долине царей загорелся воздушный шар. Тогда погибли 19 человек. Это граждане Китая, Японии, Великобритании, Бельгии и Франции.

В Египте упал воздушный шар с туристами: есть жертвы

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