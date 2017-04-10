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В Египте ввели чрезвычайное положение

10.04.2017 - 10:48

Новости Египта. В Египте введено чрезвычайное положение. Оно будет действовать три месяца. Накануне страну потрясла серия терактов. В городе Танте террористы напали на христианскую церковь и центр подготовки полицейских, в Александрии также был атакован храм, позднее сработала еще одна бомба.

Жертвами стали более 40 человек. Граждан Беларуси среди них нет. В Египте ужесточили меры по охране границ. В помощь полиции направлены подразделения армейской охраны. В стране объявлен трехдневный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Египте ввели чрезвычайное положение

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