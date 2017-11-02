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Новости экономики за 02.11.2017

02.11.2017 - 19:53

Новости Беларуси. Национальный аэропорт Минск становится крупнейшим транзитным авиаузлом в регионе, заметно потеснив конкурентов. Треть прилетающих в столицу Беларуси пассажиров летят транзитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К концу года в воздушной гавани побывает, по сути, все население Хорватии – 4 миллиона человек. Аэропорт – это крупнейший национальный инфраструктурный проект.

МИНСКИЙ ХАБ

Люди, хорошо знакомые с математикой, меня поймут сразу. С прошлого года количество пассажиров, прилетевших в Минск, выросло на 123%. За два года рост в 4 раза. Это очень много и очень хорошо для страны. Так, например, жители Псковской и Смоленской областей России все чаще выбирают Минск в качестве своего аэропорта, он ближе и удобнее, чем московские. Кстати, по международной классификации, белорусская авиагавань стала считаться хабом из-за роста именно транзитных пассажиров. Это значит короткие стыковки и приемлемые цены. Популярные направления из Украины, России и Казахстана. Всего же из Минска можно улететь по 60 направлениям. Во многом случилось это из-за логистической политики национального авиаперевозчика и введения пятидневного «безвиза». Напомним, он действует только по прилету в аэропорт.

ЛУЧШИЙ МОБИЛЬНЫЙ БАНК

Вы до сих пор платите квартплату в офисе банка? На дворе же ХХІ век? Пользуйтесь мобильным приложением своего банка, тем более что Беларусь – один из лидеров по эффективности работы таких приложений. Эксперты оценили программы банков 6 стран, так вот Беларусь и Россия стали лидерами, обойдя своих коллег из Казахстана, Украины, Грузии и Азербайджана. Оценивались получение информации, например, баланса, совершение переводов, оплата услуг и социальных платежей, той жен квартплаты, получение консультации. Во всех странах были получены карточки и все процедуры проверены на практике. Так вот, у нас все проще и удобнее.

УДАЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

При реформе оплаты услуг ЖКХ обязательно рассмотрят так называемый гомельский эксперимент. Последние 13 лет жители трех районов города – Центрального, Советского и Железнодорожного – платили за отопление напрямую производителю – предприятию «Гомельэнерго», минуя коммунальные службы. И вот, подводя итоги, оказалось, что без посредников качество оказываемых услуг стало лучше, ведь в случае холодных батарей, звонить нужно было не посреднику, а сразу производителю. Снизились затраты, стало меньше жалоб, и был оптимизирован штат местного коммунального ведомства.

ОБЕДЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

А вот очень полезная информация для родителей школьников. На кухнях столичных школ начнут устанавливать видеокамеры. Об этом официально заявили в главном управлении потребительского рынка минской мэрии. Пока пилотные проекты систем видеонаблюдения работают в некоторых школах Московского, Ленинского и Фрунзенского районов. Это новостройки. Но в итоге камерами оснастят все пищеблоки. В такой ситуации точно можно будет говорить, сколько крупы и мяса в супе. Быть уверенными в качестве еды и, возможно, сэкономить на бутербродах. Ну а еще появится черный список недобросовестных поваров, чтобы после увольнения они не смогли дальше работать в школьных столовых. Кормить детей – честная профессия.

А теперь в обменник. Курсы изменились незначительно, евро торгуется за 2,30, доллар – по-прежнему 1,97, 100 российских – 3,40.

Новости экономики за 02.11.2017

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