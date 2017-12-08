﻿ Новости экономики за 08.12.2017 | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Новости экономики за 08.12.2017

08.12.2017 - 19:37

Новости Беларуси. К нам все чаще туристы едут лечиться. Специалисты отмечают, что за 2017 год на порядок увеличилось число обращений иностранцев в белорусские больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент уже видно, что это принесет деньги. Последнее десятилетие на услугах богатели санатории, но это не совсем про медицину. А вот сейчас на иностранцах начинают зарабатывать именно профессиональные медики.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ

Так называемый экспорт медицинских услуг, то есть обращение иностранцев к белорусским врачам может стать неплохой статьей дохода для страны. Кстати, отмечено, что на активности медицинских центров по завлечению иностранцев очень повлиял пятидневный безвиз. Лечится в Беларусь, конечно, едут россияне, украинца и казахстанцы. Кроме этого, отдельный и немалый сегмент составляют русскоязычные, живущие за рубежом. Очень хорошо, что в эту тенденцию включились и государственные больницы. Востребованы такие услуги как стоматология, пластическая хирургия и офтальмология, болезни связанные с врожденными патологиями детей, а что касаемо взрослых – это онкология и трансплантология. Это говорит о высоком уровне белорусской медицины. Из 500 заявок от иностранцев половина приходится именно на трансплантацию органов.

СВОЙ ДОМ ЗА 23 BYN

Всего за одну базовую. В Бресткой области объявлен аукцион по продаже зданий и помещений всего за 23 рубля. Большинство из них рекомендованы к продаже физическим лицам с условием реконструкции под жилое помещение или для ведения личного подсобного хозяйства.

Есть примеры, когда пустующие магазины в деревнях переоборудовали под жилой дом, это как раз те случаи. Купить недвижимость на выгодных условиях можно, участвуя в аукционах, которые проводятся фондом «Брестоблимущество» еженедельно по вторникам и пятницам в 11 утра.

ЭКОЛОГИЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Инновации в экологии. Фонд Восточноевропейского партнерства в сфере энергоэффективности и экологии выделил грант на 2 миллиона евро для строительства первого в Беларуси регионального полигона твердых бытовых отходов.

Он будет обслуживать Пуховичский и Червенский районы, построен по стандартам ЕС и станет эксплуатироваться новым предприятием по сбору и вывозу бытового мусора. Ожидается, что полигон снизит выбросы парниковых газов и сэкономит 3 миллиона евро расходов на эксплуатацию.

СКОРО НОВЫЙ ГОД

Специалисты подсчитали среднюю стоимость празднования новогодней ночи в кафе или ресторане столицы. Это 120 рублей на человека. Разброс цен большой, начинается от 50 рублей. Выбрать есть из чего, и, пожалуй, стоит поторопиться. Уже забронировано 65 % мест. К концу декабря их может вообще не остаться. 28 декабря 2016 года оставалось лишь несколько десятков.

И в обменник. Результаты торгов сегодня: доллар не изменил позиций – 2 рубля и 3 копейки, евро подешевел – 2,39, 100 российских, как и вчера – 3,43.

С этими цифрами мы проживем все выходные. Рабочая неделя завершена.

Новости экономики 08.12.2017

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Золотовалютные резервы Беларуси с начала 2017 года выросли на 50 %
Золотовалютные резервы Беларуси с начала 2017 года выросли на 50 %
Новости экономики за 07.12.2017
Новости экономики за 07.12.2017
Новости экономики за 06.12.2017
Новости экономики за 06.12.2017
Новости экономики за 05.12.2017
Новости экономики за 05.12.2017
Новости экономики за 30.11.2017
Новости экономики за 30.11.2017
Новости экономики за 29.11.2017
Новости экономики за 29.11.2017
Новости экономики 28.11.2017
Новости экономики 28.11.2017
Новости экономики за 27.11.2017
Новости экономики за 27.11.2017
Все новости по теме Экономическая рубрика
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru