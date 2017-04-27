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Новости экономики за 27.04.2017

27.04.2017 - 19:51

Новости Беларуси. По статистике, в Беларуси ежегодно осуществляется около 3000 циклов ЭКО, благодаря чему на свет появляется примерно 1000 детей. Наш экономический обозреватель Наталья Надольская расскажет, от чего зависит цена будущего материнства.

ЦЕНА БУДУЩЕГО МАТЕРИНСТВА

В ряде стран государство финансирует попытки провести экстракорпоральное оплодотворение. Для белорусских пар цена сегодня колеблется от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Цена складывается из стоимости самой процедуры, которая зависит в первую очередь от оборудования и стоимости лекарств. В государственных центрах ЭКО стоит в среднем от 700 рублей. Это базовая программа без учета препаратов, консультаций, анализов. Можно оформить в банке льготный кредит на эти цели. В частных центрах цены колеблются от 2 до 4 тысяч рублей.

НА ГОСОБЕСПЕЧЕНИИ

Правительство увеличило нормы расходов на воспитанников детских домов и интернатов. На 7% станут тратить больше на питание, покупку одежды, обуви, на приобретение учебных принадлежностей. На 20% увеличены нормы расходов на предметы личной гигиены. Родители, которые возмещают государству средства, потраченные на содержание детей, теперь также будут платить больше.

ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ ДЛЯ МЕРЫ

Вес – только в килограммах, длина – в метрах. Мера всех вещей в торговле приобретет общий знаменатель. Убрать разночтения, существующие на различных континентах, эксперты пытаются уже не один год. Представители почти двух десятков стран работают над устранением технических барьеров в международной торговле.

Валерий Гуревич, директор Белорусского государственного института метрологии:
Мир стоит перед серьезной метрологической проблемой – это переопределение базовых единиц величин, которые существенным образом фундаментально изменят отношение к проблемам точности и передачи единиц величин. Это будет гарантировать признание результатов испытания как более достоверных. Если метр, то у всех метр одинаковый. Если килограмм, то у всех килограмм одинаковый. И мы говорим, что наш килограмм такой же точный, как килограмм в других странах.

Работа экспертов направлена на решение проблем национальных экономик в условиях глобализации рынка. К слову, Беларусь участвует почти в 160 проектах комитета по Евроазиатскому сотрудничеству в области метрологии.

ДО ШКОЛЫ И ОБРАТНО

По новым правилам в школьной справке для проезда теперь должно быть указано место жительства школьника, а также размещена его фотография. Бесплатный проезд для учеников был введен в Беларуси с марта 2011 года: по предоставлению справки из учебного заведения дети могут пользоваться городским общественным транспортом с 1 сентября по 30 июня. Предполагается, что таким образом дети могут бесплатно добираться до школы и назад, однако на практике ученики пользуются правом для всех передвижений на транспорте.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже доллар прибавил 0,69 копейки и вышел на отметку в 1,87. Евро подорожал на полкопейки. Его стоимость – 2 рубля 4 копейки. Российский рубль снизился сразу на 2 копейки и за сотню дают 3 рубля 29 копеек белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 27.04.2017

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