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Новости экономики за 02.06.2017

02.06.2017 - 19:38

Новости Беларуси. Больше всего выходных у белорусов будет в мае. Совет министров утвердил график праздничных и рабочих дней на 2018 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самых больших изменений стоит ожидать в пятом месяце года – День труда и День Победы приходятся на вторник и среду, а значит вероятность переноса предыдущих рабочих дней достаточно велика.

Накануне выходных доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел. Таким образом, сотню оценили почти на копейку меньше – 3 рубля 29 копеек. «Американец» – 1 рубль 86 копеек, «европеец» – 2 рубля 9 копеек.

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Новости экономики за 02.06.2017

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