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Новости экономики за 04.07.2017

04.07.2017 - 20:18

Новости Беларуси. Изменения в банковском секторе экономики. Беларусь 4 июля перешла на международную структуру номера счета. Теперь он будет иметь 28 знаков вместо 13, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой стандарт (IBAN) используется более чем в 70 странах мира, чтобы проще и быстрее обрабатывать международные платежи.

НОВЫЙ СТАНДАРТ IBAN
Для получения денежного перевода из-за границы свой новый номер счета необходимо сообщить отправителю. А вот зарплаты, пособия, и пенсии поступят автоматически.

Замены карточек не потребуется. Все необходимые операции по новому счету банки проведут самостоятельно.

Вячеслав Зуйко, главный специалист управления организации и развития платежных систем Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Беларуси:
Предусмотрен переходный период как для физических лиц, так и для юридических. В течение двух месяцев для заработной платы по спискам и до 31 декабря 2017 года по международным банковским переводам.

ЕДИНЫЙ СЧЕТ
4 июля изменяется порядок уплаты таможенных платежей. Отныне все они будут зачисляться на единый счет Минской центральной таможни. Раньше белорусы перечисляли платежи на счета таможни, на которой декларировали товары. Предпринимателям и юрлицам это не всегда было удобно.

Теперь сборы, пошлины, налоги в любой валюте можно оплатить по единому счету,

независимо от того, через какой пункт пропуска ввезен товар.

ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ
Электрики говорят о смене вектора спроса на их услуги. Раньше заказывали перенос розеток и монтаж светильников. В последнее время шквал заявок: протянуть в квартиру пару дополнительных кабелей на 5-6 кВт каждый.

Всему виной майнинг (другими словами, добыча биткоинов).

Еще проще – очередной способ заработать в интернете. Доход от майнинга сейчас можно получить только имея очень дешевое электричество и действительно много вычислительных устройств. Хорошо изучив рынок, можно найти достаточно выгодные предложения для домашнего майнинга, которые смогут принести доход, сравнимый с зарплатой офисного сотрудника.

ВРЕМЯ ВАРИТЬ ВАРЕНЬЕ
Самое время варить варенье: цены на сезонные фрукты достигли минимума.

Килограмм клубники можно купить за рубль, персики найти и по 1,5 рубля.

За черешней по 3 рубля за кило даже выстраивалась очередь.

И о курсах валют. По результатам первых в этом месяце торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар прибавил треть копейки.

Курс на 5 июля – 1,94. Евро подешевел до 2 рублей 20 копеек.

Российский рубль укрепился больше чем на копейку и за 100 дают 3 рубля 28 копеек белорусских.

Новости экономики за 04.07.2017

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