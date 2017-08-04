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Новости экономики за 04.08.2017

04.08.2017 - 20:28

Новости Беларуси. По результатам торгов 4 августа на белорусской валютно-фондовой бирже российский рубль, который всю неделю падал в цене, резко подорожал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он прибавил на старте больше копейки. А вот евро и доллар немного подешевели.

Доллар почти на копейку, до 1,94 рубля, евро – до 2 рублей 31 копейки.

За 100 российских торгуют 3 рубля 23 копейки.

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Новости экономики за 04.08.2017

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