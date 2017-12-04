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Новости экономики за 04.12.2017

04.12.2017 - 19:08

Новости Беларуси. Почти половина новых рабочих мест открыта в сфере производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. То есть белорусы по-прежнему что-то создают. Сфера услуг немного запаздывает.

Почти 50 тысяч, а если точнее – 49 956 человек нашли работу на новых производствах. Количество новых ставок дополнительно появлялось на действующих производствах, однако создавались и абсолютно новые компании, которые с нуля набирали работников. Больше всего трудоустроилось народу в Минске, в областях паритет по созданию новых рабочих мест, половина вновь нашедших работу приходила на новые места. В среднем, на предприятие – 2 трудоустроенных человека, что характерно для нового бизнеса на старте.

Новости экономики за 04.12.2017

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