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Новости экономики за 05.06.2017

05.06.2017 - 20:32

Новости Беларуси. Новый железнодорожный маршрут связал китайский Хэйлунцзян – это провинция на северо-востоке Поднебесной – и Беларусь. Состав из 4 десятков контейнеров уже отправился в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поезд пройдет через Монголию и Россию. За 16 дней грузовой поезд преодолеет расстояние в 10 тысяч километров.

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

Такой маршрут почти в два раза сократит время перевозок по сравнению с традиционным морским путем. Поезд доставит 42 контейнера с текстильной и гигиенической продукцией, и будет содействовать интеграции экономического коридора Китай-Монголия- Россия-Беларусь, являющийся частью инициативы «Один пояс – один путь».

МИССИЯ МВФ

Миссия международного валютного фонда начала свою работу в Минске. За 7 дней эксперты обсудят ситуацию в экономике с представителями наших ведомств, а также проведут предварительную работу накануне ежегодной осенней миссии МВФ. Как сообщалось ране, нашей стране может быть предоставлен кредит в 3,5 миллиарда долларов.

НОВЫЙ ТРЕНД – СЛИЯНИЕ

В Беларуси увеличилось количество сделок по слиянию. При этом агентства отмечают новую особенность: региональные предприятия и небольшие цеха порой интереснее иностранному бизнесу, нежели промышленные гиганты. В топ-список самых необычных сделок вошли: покупка гостиницы китайской компанией и фармацевтического производства латвийской фирмой в Гродно, в зеленые технологии и деревопереработку предпочитают вкладываться финские предприниматели.

УЧИТЕ ЯЗЫКИ

Знание иностранных языков помогает принимать финансовые решения без эмоций. Такой вывод сделали ученые Йельского университета. Проанализировав достаток семей в 76 странах, авторы выяснили – люди, говорящие на языке без ярко выраженного будущего времени, откладывают на 30% чаще и имеют на 25% больше сбережений по отношению к другим. Кроме того, носители языков без четкой границы между настоящим и будущим временем больше занимаются спортом и реже испытывают проблемы со здоровьем.

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ

Знание иностранных языков автоматически помогает выбиться в топ-менеджмент. Об этом реально свидетельствует рынок столичных вакансий на 11 тысяч мест. Так, среди общих требований все чаще стали встречаться навыки английского и китайского. Таким руководителям готовы платить от 1500 рублей в месяц. Рекордную зарплату в 10 тысяч рублей готовы обеспечить директору предприятия по производству труб: кроме опыта работы, с соискателя потребуют еще навыки минимум двух иностранных языков.

И к курсам валют. Сотню российских рублей меняют на 3 рубля 29 копеек, евро оказался востребован в начале недели – 2 рубля 10 копеек, зато доллар слегка пошатнулся – 1 рубль 86 копеек.

Новости экономики за 05.06.2017

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