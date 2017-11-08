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Новости экономики за 08.11.2017

08.11.2017 - 21:30

Новости Беларуси. Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз по росту белорусской экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщается в докладе финансовой организации, ВВП страны в 2017 году вырастет до 1,5%.

ПРОГНОЗ ЕБРР
В 2017 году государству удалось снизить уровень инфляции до 4,9% процентов. Это значение рекордно низкое за последние годы. Добавим, что последние прогнозы – не только Европейского банка реконструкции и развития, но и других финансовых организаций – максимально коррелируются с реальной ситуации в Беларуси. По факту – инфляция ниже запланированного уровня, положение национальной валюты стабильно, как никогда.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ СЧАСТЛИВЧИК
Обладателя крупного выигрыша разыскивают организаторы одной из национальных лотерей. Сумма составляет 225 тысяч 247 рублей. Известно, что ставку сделали в Слуцке, а составить комбинацию из 5 чисел счастливчик доверил компьютеру. При этом самому игроку ставка обошлась всего в 1,5 рубля.

Александр Хромылев, генеральный директор компании оператора электронных интерактивных игр:
Мы, безусловно, ждем победителя. Мы готовимся его встречать и сделаем все так, чтобы этот день запомнился как человеку, который выиграл джек-пот, так и всем сотрудникам нашей компании.

По условиям лотереи, деньги будут ждать владельца полгода. Если же он не объявится, организаторы перечислят средства в госбюджет.

Новости экономики за 08.11.2017

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