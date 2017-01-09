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Новости экономики за 09.01.2017

09.01.2017 - 22:36

Новости Беларуси. Хорошая новость для нынешних студентов. Стипендии для учащихся белорусских вузов возрастут, причем дифференцированно. Будут ли они зависеть от уровня знаний?

УЧИСЬ, СТУДЕНТ!
«Минималка» для учащихся белорусских вузов уже в январе 2017 будет 58 рублей 28 копеек, а максимальная стипендия – 93 рубля 25 копеек.

Иностранным студентам и лицам без гражданства стипендия увеличивается в три раза.

Минимум получат первокурсники и те, кто по итогам прошлой сессии получил средний балл 5. Коэффициенты, в зависимости от успеваемости, каждый вуз устанавливает самостоятельно.

Максимально размер стипендии может быть увеличен на коэффициент 1,6.

ПЛАТИТЬ ПО-НОВОМУ
Платить за техобслуживание лифтов и уборку подъездов будем по-новому. Отныне стоимость будут рассчитывать только исходя из количества жильцов, зарегистрированных в квартире, а не от общей площади жилья, как это было раньше.

Действующие тарифы на техобслуживания лифта – 69 копеек, за уборку в подъезде – 53 копейки.

По аналогичному принципу организации, осуществляющие эксплуатацию жилфонда и предоставляющие коммунальные услуги, будут возмещать затраты на электроэнергию, которая расходуется на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования.

КТО ПРОДАЕТ ВОЗДУХ
Кто продает воздух?

Немецкие специалисты обратили внимание, что в среднем доля воздуха в упаковках составляет от 40 до 70%.

В основном это касается бумажной упаковки от риса, мюслей, кофе, растворимых продуктов быстрого приготовления и многих других позиций. В частности, в упаковке сухих утренних завтраков – 49% воздуха. Некоторым производителям это на руку. Наличие воздуха влияет на себестоимость продукции, и в результате потребители платят за то, чего не получают.

На первых на этой неделе валютных торгах белорусский рубль укрепился к корзине валют за счет роста к евро и российскому рублю.

Доллар вырос на полкопейки, курс на 10 января 1,95. Евро подешевел до 2 рублей 6 копеек.

Российский рубль снизился почти на полкопейки и за 100 российских дают 3 рубля 27 копеек белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 09.01.2017

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