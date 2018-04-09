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Новости экономики за 09.04.2018

09.04.2018 - 19:22

Новости Беларуси. Выставка белорусских производителей откроется 10 апреля в Международном выставочном центре в Киеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ней свои достижения в сфере сельского хозяйства, продовольствия и легкой промышленности, машиностроения, нефтехимии представят 53 ведущих отечественных компаний. Форум торгового сотрудничества продлится до 14 апреля. Напоминаем, прирост товарооборота между Украиной и Беларусью в 2017 году составил 20 % и достиг 4,5 миллиардов долларов.

СЛАДКАЯ АРИФМЕТИКА

Белорусские кондитерские предприятия повысили объем поставляемой на внешние рынки продукции. За два месяца экспорт отечественных сладостей вырос почти на 50 %. За 2017 год за рубеж отправили вкусностей на 44 миллиона долларов. С начала 2018 года – уже почти на 8 миллионов долларов. К примеру, экспорт конфет, шоколада и карамели одного только белорусского производителя по итогам года вырос в два раза. Отечественные сладости поставляются во все страны СНГ, США, Канаду, Китай, Евросоюз. Рост экспорта аналитики объясняют не только модернизацией производств, но и слаженной работой коммерческих внешнеэкономических служб предприятий.

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