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Новости экономики за 10.07.2017

10.07.2017 - 21:17

Новости Беларуси. 10 июля в Беларуси начали работу школьные базары. На ярмарках представлено все, от шариковой ручки до полного комплекта одежды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За один поход в магазин, по сути, можно подготовить школьника к новому учебному году.

Комплект школьной формы стартует в среднем от 50 рублей. Это стандартная рубашка и, например, брюки для мальчиков или юбка для девочек.

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
При этом простейший пенальный набор – ручки, карандаши, ластики и фломастеры обойдутся в среднем около 8 рублей. Потолок цен определяется возможностями родительского кошелька. Что касается торговых точек, то только в Минске оборудовано 75 уголков первоклассника и столько же торговых мест внутри больших магазинов и гипермаркетов.

РЕЙТИНГ СТОЛИЧНЫХ РЕСТОРАНОВ
Вслед за столичными отелями кафе и рестораны столицы тоже претендуют на звездность. Рейтинг мест, где можно хорошо отдохнуть и вкусно поесть, составили в Минске.

Оценивали более 100 заведений по пятибалльной школе.

При этом треть заведений получили оценку отлично, чуть больше – зарекомендовали себя хорошо. Кафе и рестораны, получившие оценку удовлетворительно, чаще всего нарушали ассортиментный список и попросту не все блюда в меню могли предложить клиентам.

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
Интернет-магазины смогут привлекать курьерские службы для доставки товара. Министерство антимонопольного регулирования и торговли поддержало инициативу Национального банка. Пока это проект закона о платежных услугах – ведь сегодня курьер, не являясь продавцом товара, не может принимать наличные деньги в пользу интернет-магазина. Как только этот вопрос будет окончательно решен, партнерство магазинов и курьерских служб обеспечит покупателям оперативную доставку товаров. Особенно это актуально для небольших магазинов.

БЕЗ СПРАВКИ О ДОХОДАХ
Без справки о доходах – сработало. В Беларуси наблюдается новый бум на потребительские кредиты.

При этом параллельно снижение проблемной задолженности.

Здесь сыграли роль сразу два фактора: снижение ставки рефинансирования, а также замедление темпов инфляции. Добавлю, что самой распространенной причиной займов, которую называют белорусы банкам, является необходимость сделать ремонт в квартире. Плюс клиенты активно рефинансируют старые кредиты с высокими ставками под более низкий процент.

ПРИВЫЧКИ МИЛЛИОНЕРОВ
Хотите много зарабатывать – заведите себе полезные привычки. Ученые проанализировали уклад жизни состоятельных людей и выяснили, что чаще всего финансово успешные люди умеют следить за своим режимом, отказывать себе и экономить, выходить из зоны комфорта. А еще они постоянно учатся новому и никогда не останавливаются на достигнутом. При этом окружают себя позитивными людьми.

И о курсах валют.

На 11 июля евро 2 рубля и 25 копеек, доллар 1 рубль и 97 копеек.

Сотню российских меняют на 3 рубля и 27 копеек.

Новости экономики за 10.07.2017

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