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Новости экономики за 10.08.2017

10.08.2017 - 20:17

Новости Беларуси. Торговля одеждой – уже не тренд среди индивидуальных предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом говорит постоянно увеличивающееся количество свободных мест на рынках. В духе времени эту нишу активно осваивают крупные торговые сети и брэнды, а также интернет-магазины. Именно поэтому мелкий бизнес все чаще ориентируется на сферу услуг, что является положительным явлением для экономики.

Доля сервиса в успешных странах достигает порой 80 % всего бизнеса,

составляет высокую добавленную стоимость и является самой полезной для общества. Ведь зачастую именно на дефицит услуг – парикмахерские, пошив, перевозки, фотоателье – жалуются жители регионов. И, кстати, на этот бизнес достаточно легко получить государственную субсидию.

Если столбик термометра в офисах превышает +28,5ºС, то рабочий день сокращается на один час

С 15 августа вернуть Tax Free можно будет и в регионах

По прогнозу Нацбанка годовая инфляция не должна превысить 7%

Курсы валют: на 11 августа евро 2 рубля и 28 копеек, доллар оценили в 1 рубль и 95 копеек, 100 российских рублей меняют 3 рубля и 25 копеек.

Новости экономики за 10.08.2017

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