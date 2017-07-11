новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Новости экономики за 11.07.2017

11.07.2017 - 21:23

Новости Беларуси. Самыми дорогими землями в стране стали участки столицы, вслед за ними идут сотки в Заславле. Ценовой рейтинг составили по результатам кадастровой оценки.

Ознакомиться с заключениями можно на сайте Государственного комитета по имуществу.

Из областных центров самыми доступными оказались сотки Могилева – средняя кадастровая стоимость около 16 рублей за квадратный метр.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Для сравнения, в том же Бресте такая же площадь стартует от 25 рублей. В тройке самых фешенебельных и престижных: Заславль – 32 рубля за квадрат, не отстают Солигорск и Фаниполь – там цена порядка 30 рублей.

Кадастровая стоимость в категории «жилая усадебная зона» в Минске составляет 169 рублей.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
Новая редакция закона о детских пособиях расширяет возможности большой семьи. Раньше родственники-нотариусы, индивидуальные предприниматели или ремесленниками получали право на детское пособие до 3 лет только если были наняты и оформили отпуск по уходу за ребенком. Сейчас речь идет о тех близких, которые в силу обстоятельств вынуждены идти в декретный отпуск вместо родителей ребенка.

Теперь получить детское пособие можно приостановив свою деятельность.

СТОЛИЧНЫЙ РЫНОК ТРУДА
Рынок труда Минска не спит даже летом. Только в июле по всем районам пройдут два десятка ярмарок-вакансий. В первую очередь востребованы рабочие и сервисные специальности, например, парикмахеры, продавцы-кассиры или дворники.

При этом никаких заоблачных требований, уверяют организаторы, к соискателям не предъявляют.

Помимо профессиональных навыков, обращают внимание на мотивацию к труду и отсутствие вредных привычек.

ВЫРОСЛИ ПРОДАЖИ ЗОНТОВ
На фоне прохладного и дождливого лета выросли продажи зонтов. При этом продавцы не спешат делать скидки, потому что прекрасно понимают: покупатели будут укрываться от непогоды в любом случае. Цены на детские модели стартуют от 10 рублей, средний диапазон взрослых от 20 до 50 рублей.

Российский рубль подешевел на торгах. За 100 предлагают 3 рубля и 25 копеек. Продолжают набирать силу европеец и американец.

Евро 2 рубля и 25 копеек, доллар 1 рубль и 98 копеек.

Новости экономики за 11.07.2017

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Новости экономики за 10.07.2017
Новости экономики за 10.07.2017
Новости экономики за 07.07.2017
Новости экономики за 07.07.2017
Новости экономики за 06.07.2017
Новости экономики за 06.07.2017
Новости экономики на 05.07.2017
Новости экономики на 05.07.2017
Александр Лукашенко подписал ряд документов, направленных на развитие Оршанского района
Александр Лукашенко подписал ряд документов, направленных на развитие Оршанского района
Новости экономики за 04.07.2017
Новости экономики за 04.07.2017
Новости экономики за 30.06.2017
Новости экономики за 30.06.2017
Новости экономики на 29.06.2017
Новости экономики за 29.06.2017
Все новости по теме Экономическая рубрика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru