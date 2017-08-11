новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Новости экономики за 11.08.2017

11.08.2017 - 20:09

Новости Беларуси. Цены на яблоки постепенно снижаются – некоторые сорта можно купить меньше, чем за рубль. Не повышаются уже вторую неделю подряд цены на огурцы и помидоры, так что это самое благоприятное время для любителей зелени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Можно ли уже сейчас приступать к домашнему консервированию и насколько это выгодно, спросим у нашего экономического обозревателя Анны Рублевой.

Если у вас нет собственной дачи, а зимние запасы все-таки предпочитаете сделать, то самое время отправляться за огурцами, помидорами и капустой.

ПОХОД НА РЫНОК

Огурцы на рынке стоят от 60 копеек, а капуста – от 49. Антирекорды кабачков – от 27 копеек за килограмм. Самая большая разбежка цен на импортные помидоры: от 50 копеек до 8 рублей за килограмм, зато максимальная стоимость наших – 3 рубля. С перцем спешить не стоит – цены подешевеют во время массового сбора урожая. А до этого еще минимум 2, а то и 3 недели.

МЕБЕЛЬ И ОБОИ В КАЗАХСТАН

Предприятия лесной и бумажной промышленности нарастили экспорт в Казахстан. На треть, до 10 млн долларов, увеличились объемы поставок за первые полгода. Самый большой спрос в Казахстане на нашу мебель – ее поставки занимают 65%, а это почти 7 млн долларов. Помимо этого в Казахстан экспортируются древесные плиты, фанера, пиломатериалы, двери, обои, картон и даже спички.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА МЕСЯЦ

Быстро и без потери качества. По всей стране началась реализация пилотного проект – капитальный ремонт за месяц. Таким образом, в Министерстве ЖКЖ планируют пересмотреть сроки реконструкции, при этом качество выполнения работ пострадать не должно. В каждой области будет выбран такой экспериментальный дом. После обновления специалисты дадут оценку: на сколько в целом можно сократить сроки и реально ли уложиться в 30 дней. Сейчас дома ремонтируются в среднем 3-3,5 месяца.

БОЛЬШЕ КАРТОЧЕК

Количество карточек в стране медленными, но постоянными темпами растет Таким образом, у белорусов на руках 13 миллионов единиц ластика. По данным Нацбанка, за январь-июнь было выполнено более 600 млн операций в рублях. Удельный вес безнала в общем количестве операций составил 82%. Интересно, что белорусы активно отказываются от наличных, заменяя их безналичными платежами. Идея актуальна во всем мире. Так, например, в Швеции к 2030 году и вовсе планируют отказаться от банкнот, заменив все пластиком.

О курсах валют. Накануне выходных евро и доллар подорожали – 2 рубля 29 копеек и 1 рубль 95 копеек соответственно. За сотню российских рублей предлагают меньше – 3 рубля 24 копейки.

Новости экономики за 11.08.2017

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Новости экономики за 10.08.2017
Новости экономики за 10.08.2017
Новости экономики за 9.08.2017
Новости экономики за 09.08.2017
Новости экономики за 8.08.2017
Новости экономики за 8.08.2017
Новости экономики за 7.08.2017
Новости экономики за 7.08.2017
Новости экономики за 04.08.2017
Новости экономики за 04.08.2017
Физлица получат доступ к торгам валютами на Белорусской валютно-фондовой бирже
Физлица получат доступ к торгам валютами на Белорусской валютно-фондовой бирже
Новости экономики за 3.08.2017
Новости экономики за 3.08.2017
Новости экономики за 1.08.2017
Новости экономики за 1.08.2017
Все новости по теме Экономическая рубрика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru