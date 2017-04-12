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Новости экономики за 12.04.2017

12.04.2017 - 20:20

Новости Беларуси. Министерство образования определило, победители и лауреаты каких олимпиад смогут поступать в ВУЗы без вступительных экзаменов. Речь идет о наиболее востребованных экономикой специальностях и возможности привлечь самых талантливых школьников.

В списке – обладатели дипломов предметных состязаний в Бразилии, Казахстане, Великобритании, России. А вот какие преференции при поступлении получат победители национальных олимпиад Беларуси, какие документы помогут во время вступительной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Фактически речь идет обо всех предметах школьной программы, включая иностранные языки – английский, немецкий, испанский и такой востребованный сегодня китайский. Но в постановлении есть одна оговорка – преференции получат обладатели дипломов первой, второй и третьей степени. И такие абитуриенты могут поступать без экзаменов, если предмет олимпиады является вторым предметом профильного вступительного испытания в ВУЗ.

«ЗАЙЦЫ» ВРЕДЯТ ЭКОНОМИКЕ

Столичные транспортники подсчитали потери от безбилетников. Ежедневно это 40 тысяч рублей. Это при том, что дневной объем продаж проездных и талонов составляет 400 тысяч рублей. Итого объем потерь – 10%. Вместе с тем главная мотивация покупки – это личная ответственность, а не только страх попасться ревизорам. Кстати, количество контролеров за последние время увеличилось в полтора раза – в штате более двухсот человек. А с 1 марта они работают без ярких жилетов и кроме удостоверения имеют при себе веб-камеру.

ЛИЗИНГ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Увеличился спрос на жилье. Это касается и жилой, и офисной недвижимости. В первую очередь на это повлиял сезонный фактор, но риелторы возлагают большие надежды на лизинговые программы. Очевидно, что лизинг не будет составлять большую долю в общем объеме сделок, но все же подтолкнет многих к долгожданному приобретению жилья.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

В Минске на 20% увеличились расходы на экологию. В 2016 году они составили без малого 120 миллионов рублей. Эти деньги потратили на охрану окружающей среды от промышленных выбросов и защиту водных ресурсов. Такое увеличение расходов должно дать масштабный эффект: в целом позитивно сказаться на здоровье горожан, снизить расходы на здравоохранение и увеличить переработку мусора для вторичного использования.

Торги на валютно-фондовой бирже демонстрируют устойчивую стабильность. Курс евро 2 рубля, доллара – 1 рубль и 89 копеек, сотню российских меняют на 3 рубля и 33 копейки.

Новости экономики за 12.04.2017

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