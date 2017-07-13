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Новости экономики за 13.07.2017

13.07.2017 - 20:27

Новости Беларуси. Коммерческие банки при формировании процентной ставки по кредиту должны учитывать все свои расходы, в том числе связанные со страхованием не возврата кредита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

На этом акцентировал внимание Нацбанк страны.

Регулятор выявил случаи, когда финансовые учреждения умышленно занижают ставку по займам. Обязывая кредитополучателей возмещать заемщику страховые взносы, уплаченные банком по страхованию риска не возврата кредита или просрочки. Фактически это означает для клиентов дополнительные платежи, не входящие в предусмотренную ставку.

По результатам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже рубль укрепился к доллару и евро.

Американец уступил полкопейки, 14 июля по Нацбанку 1,97. Евро подешевел до 2,25 копеек.

Российский рубль укрепился почти на 2 копейки и за 100 дают 3,27 рубля.

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Новости экономики за 13.07.2017

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