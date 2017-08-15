Новости экономики за 15.08.2017

Новости Беларуси. Белорусская семья доверяет депозитам и именно в банках предпочитает хранить деньги. Белстат подсчитал не только траты наших соотечественников, но и сумму сбережений – сколько готовы отложить белорусы на завтрашний день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно самые большие доходы в столице, в конце списка – Витебская область. Но принципы расходов, похоже, одинаковы по всей стране, утверждает наш экономический обозреватель Анна Рублева.

Тенденции такие: самыми экономными оказались одинокие белорусы, самые активные потребители – семьи с детьми.

НАШИ ТРАТЫ

Около 70% доходов уходят на потребительские расходы. Это в среднем 677 рублей на походы в магазин, оплату счетов и услуг. Остальные день уходят в том числе и в плюс. По данным Белстата, на вклады и сбережения белорусы выделяют около 10% доходов. Сегодня это примерно 90 рублей в месяц. При этом доверие к вкладам в национальной валюте растет.

АВТО В КРЕДИТ

Кредиты на автомобили упали до критического минимума. Средняя ставка на рынке – в зависимости от банка и марки машины – от 11% до 15% годов. По сути, это ниже средней ставки по потребительским займам, тем более что автосалоны сегодня дают возможность рассчитаться в срок от 3 до 7 лет. Особенно лояльные готовы принять старую машину в зачет. Так что есть смысл подумать о машине именно сейчас.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Пока многие экономят деньги на электроэнергии, находятся те, кто хочет на этом заработать. Белэнерго заявляет об участившихся случаях мошенничества: представляясь работниками энергосберегающих структур, неизвестные предлагают свои платные услуги. Официальные представители заявляют, что у настоящих специалистов с собой должно быть удостоверение с печатью филиала, а самое главное, в отличие от псевдоколлег, легальные работники предлагают заключить договор на месте на оказание услуг.

ЛОГИСТИКА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ЕАЭС

Вслед за признанием наших профессиональных водительских удостоверений на территории России может быть решен вопрос о расширении географии. На территории Евразийского экономического союза могут вступить в силу правила взаимного признания национальных и международных водительских прав, выданных в одном государстве ЕАЭС, для осуществления предпринимательской деятельности на территории другой страны союза. Таким образом, большинство перевозчиков и представителей логистических компаний смогут по документам своей страны совершать рейсы на территории соседей по ЕАЭС.

Курс евро на завтра – 2рубля 29 копеек, доллар оценили в 1 рубль 94 копейки. За сотню российских рублей на торгах предлагали 3 рубля 25 копеек.