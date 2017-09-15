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Новости экономики за 15.09.2017

15.09.2017 - 19:47

Новости Беларуси. Блок экономических новостей от нашего обозревателя Натальи Надольской. В этот раз она заинтересовалась грибной темой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГРИБНОЕ ЦУНАМИ

Килограмм лисичек в среднем 7 рублей, подосиновики от 8 до 20 рублей. Две недели назад их продавали минимум по 15. Сегодня цена ниже, но максимальный уровень все тот же – 20 рублей. Причем не только на подосиновики. Боровики стоят от 8,5 до 20 рублей. Опята – от 5 до 6,5 рублей за килограмм. Рыжики предлагают по 12 рублей за килограмм.

16 сентября начнут работать сельскохозяйственные ярмарки. Купить продукцию нового урожая можно будет непосредственно у производителей и по максимально низким ценам. Предприятия, фермеры и рыбхозы центрального региона представят широкий ассортимент сельхозпродукции, мясных и молочных, кулинарных и кондитерских изделий, удобрений, семян и саженцев.

ВЫГОДА В ЭКОНОМИИ

Большинство белорусов почти 82% оплачивают расход электричества по льготным тарифам. То есть укладываются в те объемы, которые субсидирует государство. За 7 месяцев потребителям продали электрической и тепловой энергии на 4 миллиарда 778,5 миллионов рублей. Напомним, сейчас действует трехступенчатая система тарифов в зависимости от объемов потребления электроэнергии и газа. Потребили больше, платить придется по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат. Если в квартире есть электроплита, субсидируемый лимит – 250 кВт/ч. Если плита газовая, то 150 кВт/ч.

ОСЕННИЙ ЦЕНОПАД

Белорусская железная дорога анонсирует сезонное снижение стоимости проезда пассажиров в сообщении с Россией. С 18 сентября купить билеты можно будет на 20% дешевле. К примеру, стоимость проезда в купейном вагоне скорого поезда Минск-Москва снизится на Br32 и составит Br136, в плацкартном вагоне снизится на 17 рублей и составит Br75. До 15% купить билет дешевле можно в зависимости от сроков приобретения проездных документов.

По итогам торгов доллар подешевел на 0,57 копейки и упал до 1,9390 белорусского рубля. Европейская валюта просела на 0,33 копейки, до 2,3112 рубля. Российский рубль подорожал на 0,16 копейки и достиг отметки 3,3713 белорусского за сотню.

Новости экономики за 15.09.2017

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