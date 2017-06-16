Новости экономики за 16.06.2017

Новости Беларуси. Цены на клубнику достигли своего дна – ягоды подешевели почти в два раза. В основном на прилавках урожай Брестской и Минской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В зависимости от крупности ценник не поднимается выше отметки в пять рублей. Так что наша клубника окончательно потеснила импортную. Как спланировать поход за сезонными ягодами и фруктами, расскажет наш экономический обозреватель Анна Рублева.

КЛУБНИКА ПОДЕШЕВЕЛА

Правила торговли действительно не изменились. Клубничная биржа накануне выходных в прямом смысле рухнула, в конце дня можно легко приобрести килограмм ягод даже за 2,5 рубля.

Кстати, вслед за клубникой подешевела и черешня – стоимость от 7 рублей. Но больше всего денег придется оставить за малину и землянику. Эти ягоды только появились на рынке. Предложение скромное, а спрос огромный – от 15 рублей за килограмм.

А вот ситуация на валютной бирже стабильная. За сотню российских предлагают 3 рубля 27 копеек, за доллар – 1 рубль 88 копеек, евро оценили в 2 рубля 10 копеек.

ВОЗВРАТ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Вернуть излишне уплаченные таможенные платежи стало проще. Вступило в силу решение коллегии Евразийской экономической комиссии. Внести изменение в декларацию на товары можно в течение 30 календарных дней. По-прежнему в заявлении должны указываться все сведения. Принципиальное отличие: ранее этот срок не был определен, в результате это усложняло или делало вовсе невозможным практику возврата.

ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Вопросы добросовестной конкуренции обсудили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Сегодня торговые сети играют все большую роль на белорусском рынке. Если в 2015 году десятка лидеров в продовольственных товарах занимала около 30%, то по итогам 2016-го уже 40%. Зачастую крупные игроки ведут себя не совсем честно. Отмечаются даже факты дискриминации в доступе на прилавки товаров некоторых производителей за выгодное место на полках. Меры по борьбе с такими явлениями должны найти отражение в новом законе о торговле.

НОВЫЕ ПОЕЗДА

Швейцарские поезда для минского метрополитена. Предприятие «Штадлер-Минск» начнет выпуск подвижных составов для столичной подземки. В конструкторском бюро уже работают над созданием новой для завода техники. Этот проект станет стартовой площадкой для выхода на зарубежные рынки. У предприятия появляется возможность участвовать в тендерах во всех странах СНГ.

ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

Купить билеты заранее. В ночь с 20 на 21 июня белорусская железная дорога не будет продавать билеты. В это время будут проводиться плановые технические работы и обновление программного обеспечения. Это касается только покупок билетов через Интернет.