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Новости экономики за 18.08.2017

18.08.2017 - 20:25

Новости Беларуси. Белорусские бренды впервые 18 августа представлены и в Гонконге на одной из крупнейших выставок продуктов питания Food Expo-2017, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционным белорусским зефиром, мармеладом, настойками с брусникой и с перцем на меду.

Уже достигнуты договоренности о поставках белорусской продукции в Гонконг (подписан внешнеторговый контракт с крупной оптовой компанией). Напоминаем, Гонконг – крупный центр реэкспорта продовольствия, через который ежегодно проходит около 30 % внешней торговли Китая.

Марина Михальцевич, заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:
Основной ориентиром сегодня Республики Беларусь и концерта «Белгоспищепром» остается Российская Федерация. Вместе с тем у нас есть компании, которые уже сегодня выполняют задачи нашего правительства. 30, 30 и 30 – это 30 Россия, 30 страны Евросоюза

ОБЪЕДИНИВ УСИЛИЯ
Более 32 тысяч многодетных семей получили помощь на подготовку к учебному году. 65,5 тысяч школьников отправятся на занятия с полным комплектом необходимых вещей. Из бюджета выделено 2 миллиона 600 тысяч рублей.

На каждого учащегося – до 30 % бюджета прожиточного минимума или 59 рублей 27 копеек.

Всего на помощь к школе запланировано выделить более 6,5 миллионов рублей.

БУТЫЛКА С ВОЗВРАТОМ
В Беларуси планируют ввести залоговую систему на тару. Цена указывается на бутылке или банке и гарантированно возвращается потребителю после сдачи. Это будет стимулировать людей сдавать бутылки.

А если в каждом магазине будет автомат, то им будет еще и удобно это делать.

Эти меры широко применяются в Европе, например, в Финляндии. При этом переработка 1000 тонн стеклотары сокращает площадь свалок на 10 тысяч гектаров, а вредные выбросы в атмосферу – на 30 %. Также на треть снижает электропотребление при производстве нового стекла.

ПРОСТИЛИ И ОТПУСТИЛИ
БСБ банку вернули лицензию на работу с физлицами. Операции, которые снова может осуществлять банк, включают привлечение денежных средств физических лиц на счета и во вклады, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, выдача ценных бумаг, выпуск в обращение (эмиссия) банковских платежных карточек физических лиц.

Неделя на белорусской валютно-фондовой бирже закончилась минимальными колебаниями валют.

Американская в плюсе на 0,04 копейки, актуальный курс 1,93. Евро тоже незначительно прибавил, итоговая стоимость 2 рубля 27 копеек. Российский рубль подешевел до 3 рублей 26 копеек за 100.

Новости экономики за 18.08.2017

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