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Новости экономики за 19.06.2017

19.06.2017 - 21:02

Новости Беларуси. Цены на клубнику достигли дна – ягоды подешевели почти в два раза. В основном на прилавках урожай Брестской и Минской областей, в зависимости от крупности ценник не поднимается выше отметки в 5 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так что наша клубника окончательно потеснила импортную – покупатель проголосовал рублем. Это очень важно, ведь именно сфера сервиса наименее восприимчиво к внешним угрозам и рискам.

ТОРГОВЛЯ И СЕРВИС В ПЛЮСЕ
Тем более положительный знак, что именно услуги все чаще выбирают предприниматели. В госсекторе именно ремонт техники занимает второе место после оптовой и розничной торговли.

Добавим, что аналогичные показатели запланированы и на второе полугодие 2017 – темп сбавлять не стоит.

СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ
Почти 2000 квартир появятся в стране при поддержке китайской стороны. Это социальная ответственность инвесторов Поднебесной, которые реализуют 22 дома (16 из них в сентябре), в первую очередь – в регионах.

Такие проекты появятся в Бресте, Пинске, Витебске, Орше, Гомеле, Буда-Кошелево, Мозыре и других городах.

Расходы на реализацию включают в себя создание чертежей строительства, сами работы, поставку необходимого оборудования и материалов, их монтаж и наладку.

КАДРЫ СТОЛИЦЫ
Больше всего Минск нуждается в работниках социальной сферы: медсестры, повара, санитары и воспитатели по-прежнему остаются в топе вакансий. При этом самыми оплачиваемыми являются программисты и руководители.

Им готовы платить более 1000 рублей в месяц.

А рекордной зарплатой в 27800 рублей хотят привлечь заместителя директора одной из компаний, который свободно владеет английским и ивритом, а также имеет компетенции в IT.

КОГДА ВИНОВАТА ПОГОДА
Нестабильная погода – частая причина неурожая и потерь в экономике. По оценке Всемирного банка, от 15 % до 50 % таких потерь можно предотвратить. Все в силах синоптиков, тогда аграрии и спасатели смогут противостоять капризами небесной канцелярии.

Кстати, Всемирная метеорологическая организация рекомендует правильно расшифровывать прогноз.

«Весьма вероятно» означает «90 % информации гидромета обязательно воплотится в жизнь». А формулировка «вероятно» означает, что дождь будет идти 30 % времени над небольшой территорией.

И к торгам на бирже.

Евро – 2 рубля и 11 копеек, доллар – 1 рубль и 88 копеек. Ослабла российская валюта: за 100 предлагают 3 рубля и 26 копеек.

Новости экономики за 19.06.2017

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