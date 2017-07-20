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Новости экономики за 20.07.2017

20.07.2017 - 20:41

Новости Беларуси. Переход оплаты за потребленную воду на новую систему электронных платежей вызвал затруднения у многих белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем: в июне 2017 произошло слияние баз начисления водоканалов и Единого расчетно-справочного центра.

В связи с этим у многих абонентов изменились лицевые счета, возникли сложности.

Специалисты советуют: при оплате за предыдущий месяц надо сообщить текущие показания водомера, которые включат уже в июльскую жировку. Оплатить ее необходимо до конца августа. И желательно делать это в одни и те же числа каждого месяца, так проще уложиться в субсидируемый ежемесячный лимит потребления – 4,2 кубометра на человека.

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В БОРЬБЕ С НЕЛЕГАЛАМИ
Туристический рынок Беларуси избавят от нелегальных экскурсоводов. Порядок аттестации специалистов (который, кстати, не менялся с 2007 года) усовершенствован. Раньше аттестованный специалист должен был каждые 5 лет проходить тестирование и устное собеседование. Теперь вместо этого он может окончить курсы повышения квалификации и продлить срок свидетельства об аттестации на 5 лет. То есть появилась альтернатива.

До нововведений недобросовестные претенденты защищали всего пару тем и водили группы по множеству маршрутов.

Теперь требования стали жестче: проводить экскурсии разрешается лишь по темам, которые защищены на аттестации. За неисполнение могут ввести штраф от 5 до 20 базовых величин или 460 рублей.

ВСЕ ПО ПЛАНУ
За полгода в Минске построили 5500 квартир.

Введено в эксплуатацию без малого 370 тысяч квадратных метров – это 57 % от плана на год.

Для минчан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построили 50 тысяч «квадратов». Это примерно 750 квартир или четыре девятиэтажки. Всего в 2017 году в стране построят не менее 3,5 миллионов квадратных метров жилья, из них 700 тысяч с господдержкой.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже рубль снова окреп к доллару и евро. Американец уступил треть копейки, 21 июля по Нацбанку 1,94. Евро подешевел до 2,23 копеек. Российский рубль укрепился на пару пунктов и за 100 дают 3 рубля 29 копеек.

Новости экономики за 20.07.2017

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