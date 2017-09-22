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Новости экономики за 22.09.2017

22.09.2017 - 19:49

Новости Беларуси. Грибная биржа рухнула. Цены на подосиновики упали в 2 раза, а на боровики – в 4 раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероятнее всего, эта ситуация продлится не меньше 2 недель, а в случае дождей – еще дольше. Наш экономический обозреватель Анна Рублева – об осенних покупках.

На прилавках с грибами. Еще 2 недели назад цены на боровики стартовали от 15 рублей, а сейчас можно купить и за 2 рубля.

ГРИБНОЙ ЦЕНОПАД
Это минимальная цена. Конечно, белые за 20 рублей на рынке можно встретить до сих пор – с особенно аккуратными шляпками и ножками. Лисички продают за 5 рублей, маслята – за 4. А вот стоимость шампиньонов стабильна уже несколько месяцев – от 3 до 6 рублей.

КАТАЙТЕСЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
Цены на прокат велосипедов, самокатов и скейтбордов стали ниже. Отчасти это погодная тенденция, отчасти связана с началом учебного года. В среднем прокат в сутки обойдется в 10-15 рублей, аренда гироскутеров и сигвеев – от 25 до 35 рублей. Это приблизительно на 10% меньше, чем месяц назад.

ДОХОДЫ УЧЕНЫХ
Зарплаты исследователей привяжут к результатам труда, а тарифную ставку повысят в 2 раза. В Беларуси разрабатывается указ о повышении зарплат ученым. Планируется, что руководители научных организаций получат право принимать решения по дифференциации оплаты труда. Например, на ученом совете. Таким образом, доходы специалистов на одной и той же позиции могут отличаться в два раза. И это, кстати, еще один шаг к привлечению молодых талантливых людей в науку.

ЭКОНОМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
Меньше 20% белорусов не укладываются в льготные тарифы энергопотребления. Таким образом, выросло число белорусов, которые экономно подходят к трате ресурсов. Интересно, что владельцы домов с электроплитами чаще укладываются в льготный тариф, чем владельцы жилья с газом.

КУРСЫ ВАЛЮТ
Накануне выходных за евро предлагают 2 рубля 31 копейку, за доллар – 1 рубль 93 копейки, сотню российских рублей оценили в 3 рубля 35 копеек.

Новости экономики за 22.09.2017

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