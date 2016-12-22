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Новости экономики за 22.12.2016

22.12.2016 - 19:35

Новости Беларуси. В жировках за ноябрь у некоторых белорусов счета выросли вдвое. Коммунальщики спешат объясниться. Дело в том, что расчетно-справочные центры начисляли стоимость услуг в конце последнего осеннего месяца. И на тот момент не все граждане успели оплатить за октябрь, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

ЖИРОВКИ 2 в 1

Двойные жировки получили те граждане, которые рассчитались за октябрь в период с 1 по 5 декабря. Ранее Совмин постановил не взимать пеню в случае оплаты в данный период. Это связано с внедрением единой общереспубликанской информационной системы по учету, расчету и начислению коммунальных платежей. Таким образом, граждане, получившие двойные жировки, но оплатившие услуги в срок, фактической задолженности не имеют и должны оплатить лишь сумму в графе «Всего начислено».

СТАВКИ НАЛОГОВ

Плательщики единого налога пополнят бюджет столицы на без малого 22 миллиона рублей. Совет депутатов принял решение о повышении ставки для предпринимателей и физлиц на 12%. Конкретная сумма сбора зависит от вида хозяйственной деятельности. Также увеличится подоходный налог при сдаче квартир в аренду. Он зависит от местонахождения апартаментов. За комнату в первой экономико-планировочной зоне в месяц плата составит 30,5 рублей, во второй – 25,5, в третьей и четвертой – 21,5 и в пятой – 17,5 рублей. В профильном министерстве отмечают повышение налоговой культуры белорусов. Например, в этом году число плательщиков подоходного сбора от сдачи жилья выросло на 2 тысячи человек.

СЛАДКИЙ БИЗНЕС

Полмиллиона долларов за сладкий товар. Кондитеры из Беларуси наращивают поставки в новый регион – Китай. Отечественные конфеты пришлись по вкусу потребителям. Подтверждением стал контракт, который осенью заключили производители на 10 миллионов долларов. Помимо Китая, наши кондитеры расширяют географию в целом в азиатском направлении. Пробные партии отправили в Ливан, Сингапур и Северную Корею. Успешно продаются накануне нового года сладости и в самой Беларуси. На внутренний рынок поставлено более 1,5 миллионов новогодних кондитерских наборов. Удовлетворяют они разные вкусы и кошельки. Вес презентов от 300 граммов до 3 килограммов, а цены от 4 до 20 рублей.

Национальная валюта сегодня укрепилась относительно корзины. Американский доллар подешевел на 8 десятых копейки. На пятницу его курс составит 1 рубль 95 копеек. Евро потерял более десятой части копейки. Завтра по Нацбанку – 2,03. Российская валюта также ослабла. За 100 российских можно купить 3 рубля и 20 копеек белорусских.

Новости экономики за 22.12.2016

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