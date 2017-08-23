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Новости экономики за 23.08.2017

23.08.2017 - 21:45

Новости Беларуси. Многие цены на отечественные и импортные лекарства оказались даже ниже, чем в 2016 году. Таковы данные мониторинга фармацевтической отрасли – сообщает Минздрав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с тем представители Федерации профсоюзов продолжают анализ аптечного рынка и даже открыли горячую линию, позвонив на которую можно сообщить о фактах завышения.

Действительно, проблему нужно разделить на две части: с одной стороны, в наших лекарствах доля импортного сырья – от 40%.

Телефон горячей линии: 8-017-200-92-02.

А потому представители отрасли ведут переговоры с поставщиками не только за ингредиенты, но и за сами лекарства. Так, с крупнейшими концернами Венгрии, Словении и Великобритании удалось достичь лояльных цен. С другой стороны, сами аптеки порой завышают цены, даже если поставщик отпускает медикаменты дешевле. Как раз о таких фактах и нужно сообщать на горячую линию. Это и есть народный контроль в действии.

ЭКОНОМИКА

Актуальные вакансии

На рынке труда в городах самыми актуальными остаются врачебные специальности – медсестры, фельдшеры, профильные специалисты. Среди рабочих котируются продавцы, швеи, водители, бетонщики и каменщики. В сельской местной местности легко будет найти работу ветеринарам, зоотехникам, а также всем специалистам, кто так или иначе связан с животноводческим комплексом. Хотя нехватка водителей и трактористов тоже чувствуется. Хотя и не так остро.

Страховка на всякий случай

Белорусы стали больше страховать себя и свое имущество. За полгода взносы по всей стране составили 308 миллионов рублей. При этом большинство полисов оформляют на персональное страхование, затем берегут имущество и всего 7,5% – это страхование ответственности.

Соль экспорта

Калийные удобрения вновь восстанавливают свой статус лидирующего экспортера. В целом, поставки за пределы страны выросли на 21% – это более 12 млрд долларов за полгода. Еще лучше стала продаваться за рубеж молочная продукция – масло, сыр творог в сумме дали 170 млн долларов. Также пользуются спросом битумные смеси и грузовые автомобили – по 200 млн долларов в каждой позиции.

Курсы валют

Евро и российский рубль подешевели на торгах. За сотню российских рублей предлагают 3 рубля и 26 копеек, европейский номинал – 2 рубля и 27 копеек, американский оценили в 1 рубль и 93 копейки.

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