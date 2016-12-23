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Новости экономики за 23.12.2016

23.12.2016 - 21:28

Новости Беларуси. Нефть подешевела до 54 долларов за баррель. Брокеры видят причины снижения в затягивании реальных шагов по решениям принятым ОПЕК. Чем ещё объясняется падение цен на черное золото, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НЕФТЯНЫЕ КАНИКУЛЫ
Рождественские каникулы сбили нефтяные котировки. На предпраздничных торгах на мировых площадках отмечается низкая активность трейдеров.

В итоге баррель не удержался на уровне 55 долларов и пошел вниз.

Впрочем, финансовые аналитики не теряют оптимизма и предсказывают постпраздничный рост стоимости углеводородов.

Прогноз на 2017 год – 60 долларов за баррель.

Национальная валюта Беларуси на фоне плавающей нефти ведет себе стабильно. 23 декабря рубль укрепился относительно корзины. Американский доллар подешевел на 1/6 копейки.

На 26 декабря его курс составит 1 рубль 95 копеек. Евро потерял чуть больше доллара. В понедельник по Нацбанку – 2,03.

Российская валюта также уступила несколько пунктов. За 100 российских в ближайшие выходные можно купить 3 рубля и 20 копеек белорусских.

ПОКОРИЛИ ПЕРУ
Белорусы покорили Перу. Отечественные тракторы успешно прошли испытания высокогорьем.

Сельхозмашины трудились на высоте более 5 тысяч метров над уровнем моря.

Местные фермеры впервые увидели, что тракторы в прямом смысле слова не дымят в условиях разряженного воздуха. Ранее представители европейских брендов не выдерживали нагрузок и их топливную систему, приходилось перестраивать, что влекло дополнительные затраты. Белорусские машины работают без дополнительных настроек и потери мощности.

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬСКИЙ СБОР
Путешествие в Беларусь станет дешевле. МИД нашей страны обновил единые ставки консульских сборов за выдачу въездных виз.

С Нового года туристам придется заплатить 60 евро вне зависимости от количества въездов,

 в случае получения групповой визы такса составит 10 евро с человека. Исключение для жителей сопредельных государств, таких как Польша, Латвия, Литва, Эстония – для них сохраняются сниженные тарифы.

Граждане Японии и Сербии вообще освобождены от консульских сборов.

Новости экономики за 23.12.2016

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