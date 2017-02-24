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Новости экономики за 24.02.2017

24.02.2017 - 20:19

Новости Беларуси. Беларусь без визы посетили уже около 1700 иностранцев. Из них свыше 350 только за последние три дня. Большинство гостей из-за рубежа предпочитают заранее купить туристический пакет, в который входит даже обед в ресторане. Наш экономический обозреватель Наталья Надольская выяснила, сколько стоит комплекс туруслуг на пять дней.

ТУРПАКЕТ ДЛЯ ИНОСТРАНЦА

Турпакеты, которые предлагаются иностранцам в рамках 5-дневного безвизового въезда в Беларусь, стоят от $220 до $570. Пакет включает от трех до пяти услуг, среди которых проживание, питание в гостинице и различные комбинации туробслуживания: обзорная экскурсия, иногда посещение театра, цирка, национальный ужин, анимационные программы. Как правило, западноевропейские туристы желают, чтобы все было включено, а гости из Турции или Индии хотят, чтобы было все в основном минимуме, а дальше – по желанию за дополнительную плату.

СЭКОНОМИТЬ НА РЕМОНТЕ

Коммунальщики столицы сэкономили на ремонте дворов свыше 1 млн белорусских рублей. Вырученные деньги пойдут на ямочный ремонт. В среднем цена услуг коммунальных организаций снизилась на 22%, больше всего уменьшилась стоимость работ по замене песка в песочнице и обрезке деревьев (на 50%), меньше всего – стоимость ремонта детского игрового оборудования.

ВЕРНУЛИ ДЕНЬГИ

10 миллионов рублей вернули работникам по требованию профсоюзов за 2016 год. Это на 54% больше, чем годом ранее. Кроме того, при непосредственном участии профсоюзов было восстановлено на работе 112 человек. Правовые инспекторы провели более тысячи проверок и лично приняли более трех тысяч человек.

МЕНЮ НА МОВЕ

Владельцы смартфонов и планшетов из Беларуси обнаружили возможность выбора белорусского языка для операционной системы андроид. Дело в том, что в этой версии добавлено 100 новых языков, среди которых и белорусский.

ЦЕНА УДОВОЛЬСТВИЯ

Самый востребованный продукт уходящей недели – блины. Пекут дома, заказывают в ресторанах. Купить блины можно от 1 рубля 90 копеек до 15 рублей. Все зависит от уровня заведения и от начинки. К примеру, порция блинчиков с сыром стоит 5 рублей 16 копеек, а с грибами – 4 рубля 72 копейки. Сладкие блинчики стоят дешевле: с ягодно-сырной начинкой обойдутся в 4 рубля 24 копейки, а десерт из блинчиков «Масленица» – в 2 рубля 84 копейки. Блины за 19 белорусских рублей продают в комплексе с мачанкой, они из гречневой муки. И подают их с домашней колбасой, беконом, свининой, луком и сливками.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже рубль сдал ко всем валютам корзины. Доллар укрепился до 1 рубля 87 копеек, евро вырос до 1 рубля 98 копеек. Российский рубль подорожал незначительно и за сотню торгуют 3 три 24 копейки белорусских.

Новости экономики за 24.02.2017

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