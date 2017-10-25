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Новости экономики за 25.10.2017

25.10.2017 - 20:25

Новости Беларуси. Национальный банк Беларуси отмечает рост экономики и улучшения в денежно-кредитной сфере. Инфляция на финишной прямой 2017 года демонстрирует неплохой результат: она ниже прогноза и к Новому году очевидно не превысит 4%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СЭЗ БРЕСТА УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ

Свободные экономические зоны Бреста увеличивают географию поставок. На треть увеличился экспорт предприятий в этом году, по сравнению с прошлым годом. Таким образом, объем поставок за границу превысил 400 миллионов долларов. Предприятия освоили почти три десятка новых рынков сбыта.

ЩЕПА ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

На товарной бирже щепа бьет рекорды. И по спросу, и по цене. На последних торгах выкупили сразу 96% объема: за одну сессию выкупили щепу на 6 миллионов евро. Она отправится в Польшу, Эстонию, Венгрию, Литву и Латвию. Кстати, спрос на этот материал стабильно высокий: с начала года на экспорт продано 1,5 миллиона кубометров топливной щепы на 25 миллионов евро.

ПОСТАВКИ МЯСА В КИТАЙ

Белорусское мясо птицы появится на китайских прилавках не позже весны. Меморандум о соответствующей сертификации уже подписан. По вкусу жителям Поднебесной пришлась и наша говядина. Поставки  на 20 миллионов долларов осуществят до конца этого года. Накануне белорусская делегация посетила Китай, где прорабатывался вопрос о расширении списка предприятий с правом поставки продукции.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
На сегодняшний день два предприятия находятся в стадии вот-вот открытия. И мы также работаем над тем, чтобы расширить список предприятий, которые могут поставлять продукцию на китайский рынок. И надеемся, что до конца года мы это сделаем.

Ма Чжиюань, генеральный директор компании «Сина-Трейд»:
Это на самом деле очень большой шаг для министерства, для страны. Это непростая задача аттестовать напрямую поставки в Китай, потому что желающих очень много. В связи с рыночной ситуацией Китай очень осторожно к этому подходит.

С начала этого года Беларусь увеличила экспорт мясной продукции на 8%. За этот период наши предприятия поставили на зарубежные рынки более 220 тысяч тонн мясной продукции на сумму более 600 миллионов долларов.

И к курсам валют. Евро на завтра доллар оценили в 1,95, евро в 2, 30. За сотню российских рублей предлагают 3,39.

Новости экономики за 25.10.2017

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