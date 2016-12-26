новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Новости экономики за 26.12.2016

26.12.2016 - 19:10

Новости Беларуси. Покупательский ажиотаж накануне праздников спровоцировал всплеск недостоверной информации о скидках и акциях. Наравне с лояльными накануне Нового года продавцами есть и те, кто готов нажиться на оживленном спросе. Так, за последнюю неделю поступил не один десяток обращений, мол, скидки – липовые. Составлено около полусотни протоколов с внушительными штрафами, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

«ЛИПОВЫЕ» СКИДКИ

Предприниматели заманивают клиентов объявлениями о снижении цен до 50-70%. В реальности же потребитель видит только удешевление на 10%, а чаще – на 5%. Еще один излюбленный прием маркетологов – сообщить, что магазин закрывается, а склад ликвидируется. Информация не всегда соответствует действительности, при наличии таких фактов составляются протоколы о нарушениях и направляются в суд.

ДЕШЕВЛЕ НЕ НАРУШАТЬ

На треть выросли услуги эвакуации машин и штрафстоянок в столице. Если ранее перевоз авто с полной погрузкой на эвакуатор владельцам автомобилей обходился 43 рубля, то теперь такая услуга стоит 60 рублей. Принудительная отбуксировка авто с частичной погрузкой выросла с 35 до 50 рублей. Хранение эвакуированного автомобиля на охраняемой стоянке до 3 дней составит 7 рублей/сутки; от 4 до 9 дней – 4 рубля/сутки; более чем 10 дней – 3 рубля/сутки.

БОЛЬШИЕ МАШИНЫ

Конвейер белорусского автомобильного завода загружен на полгода вперед. В 2017 году БелАЗ намерен увеличить производство на 15%, а экспорт на 10%. В этой связи предприятие работает без новогодних каникул. Отечественные самосвалы покоряют новые карьеры. А самые крупные машины грузоподъемностью 450 тонн вызвали неподдельный интерес в Канаде, Перу и Чили.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже рубль укрепился к корзине валют. Доллар снизился почти на полкопейки. Курс на завтра 1,94, евро подорожал незначительно. Завтра по Нацбанку 2 рубля 3 копейки. Российский рубль уступил пару пунктов и завтра за 3 рубля 19 копеек можно купить сто российских рублей.

Новости экономики за 26.12.2016

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Новости экономики за 23.12.2016
Новости экономики за 23.12.2016
Новости экономики за 22.12.2016
Новости экономики за 22.12.2016
Новости экономики за 20.12.2016
Новости экономики за 20.12.2016
Новости экономики за 19.12.2016
Новости экономики за 19.12.2016
Новости экономики за 16.12.2016
Новости экономики за 16.12.2016
Новости экономики за 15.12.2016
Новости экономики за 15.12.2016
Новости экономики за 14.12.2016
Новости экономики за 14.12.2016
Новости экономики за 13.12.2016
Новости экономики за 13.12.2016
Все новости по теме Экономическая рубрика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru