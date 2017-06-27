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Новости экономики за 27.06.2017

27.06.2017 - 20:32

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли по инициативе Минэкономики проверит тех, кто сдает в аренду торговые объекты. Арендаторы жалуются на необоснованное завышение арендных ставок и дискриминацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприниматели предложили на законодательном уровне обеспечить принцип неизменности договора между арендодателем и арендатором на срок его действия, а также уйти от привязки ставки арендной платы к иностранной валюте.

Кроме того, было высказано предложение вернуться к государственному регулированию ставок арендной платы для частных арендодателей.

Бизнес-союзы, в свою очередь, готовы представить обоснованные предложения об усилении роли советов индивидуальных предпринимателей рынков и торговых центров в урегулировании отношений между арендодателями и арендаторами.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже рубль ослаб к корзине валют и уступил доллару треть копейки.

Курс на 28 июня 1,92. Евро тоже в плюсе, завтра по Нацбанку – 2,15.

Курс российского рубля вырос на копейку и за 100 дают 3 рубля 26 копеек.

Беларусь импортировала почти 53 тысячи тонн рыбы с начала 2017 года

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Новости экономики за 27.06.2017

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